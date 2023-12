Morto nel cantiere dell’ospedale. Indagati vertici Ausl e azienda

Chiarire la causa del decesso di Giancarlo Caranti, i tempi in cui è avvenuta e l’eventuale nesso di causalità con le circostanze della tragedia. Sono le domande attraverso le quali la procura cerca di fare luce sulla morte del 75enne trovato senza vita il 12 dicembre nel cantiere dell’ospedale di Argenta. Le prime risposte arriveranno dall’autopsia sul corpo dell’anziano, il cui incarico verrà affidato domani mattina. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha disposto sia esami medico legali che tossicologici, facendo ricadere la scelta sul medico Donatella Fedeli e sulla tossicologa Donata Favretto.

Nel registro degli indagati la procura ha iscritto nove persone. Sotto la lente degli inquirenti è finita tutta la filiera di responsabilità, sia dalla parte dell’azienda sanitaria che da quella di chi svolgeva i lavori. Gli indagati sono Roberto Bentivegna, responsabile del presidio ospedaliero di Argenta, Flavia Sani, responsabile delle attività tecniche e manutenzione dell’ospedale, Giovanni Peressotti, direttore del dipartimento tecnico e delle tecnologie sanitarie e responsabile dei lavori, Paolo Trapella, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza, Marco Rizzoli, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Antonello Maggianu, responsabile tecnico di cantiere della ditta esecutrice, la Rm Appalti, Antimo Sambucci, datore di lavoro della ditta esecutrice, Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell’Ausl e Monica Calamai, direttore generale dell’azienda sanitaria. Le iscrizioni, va chiarito, sono un atto dovuto finalizzato a permettere lo svolgimento degli accertamenti tecnici nella massima garanzia difensiva di tutti i soggetti coinvolti. Interpellata dal Carlino, l’azienda sanitaria si è limitata a ribadire la massima collaborazione con la magistratura, attivata sin da subito.

La tragedia si è verificata martedì scorso. Caranti era arrivato ad Argenta per raggiungere l’ospedale e, dopo aver parcheggiato l’auto, si era diretto al pronto soccorso. Per cause da chiarire ha sbagliato strada ed è entrato nell’area di cantiere. Qui si è sentito male ed è morto. Quando i soccorritori lo hanno trovato per lui non c’era ormai più nulla da fare.

f. m.