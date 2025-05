Morto nel cantiere, la verità dall’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Agostino Scavo, il 71enne pensionato morto precipitando da un ponteggio nel cantiere di una villetta di viale Stati Uniti, al Lido delle Nazioni. Sulla tragedia la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, nell’ambito della quale risulta indagato il responsabile della ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione (difeso dagli avvocati Giacomo Forlani e Samuele Bellotti). L’incarico per lo svolgimento dell’autopsia sarà conferito oggi al medico legale Letizia Alfieri. Il passaggio successivo sarà finalizzato a chiarire l’effettivo ruolo della vittima in quel cantiere.