Morto nel macero, domani l’ultimo saluto

Sarà celebrato domani alle 10.30, nella chiesa di Cornacervina, il funerale di Romeo Arziliero, deceduto a 70 anni a seguito di un incidente nelle campagne tra Migliarino e Migliaro. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì, attorno alle 19. Il settantenne stava effettuando un consueto giro di controllo nelle vasche presenti nell’area ad alcune centinaia di metri da via Travaglio, che collega le località del territorio di Fiscaglia. Mentre stava facendo manovra per imboccare la strada che gli avrebbe consentito di uscire, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe avviato verso la rampa di accesso ad una delle vasche e non è riuscito ad arrestare in tempo la propria corsa. A tradirlo, presumibilmente, il buio e la fitta nebbia che era calata nella zona a quell’ora. L’automobile del settantenne è finita in acqua, immersa fino alla capotta, unica parte che affiorava dall’acqua. Arziliero è comunque riuscito ad uscire dall’abitacolo, tentando di salvarsi, ma forse la gelida temperatura dell’acqua non gli ha permesso di raggiungere la riva. Il corpo dell’anziano è stato trovato a pochi metri distanza dalla sua vettura dai soccorritori intervenuti sul posto: i vigili del fuoco di Codigoro, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna, i carabinieri e il personale del ‘118’. Il settantenne era esanime, e i sanitari nulla hanno potuto per rianimarlo. Una vera e propria tragedia, quella avvenuta venerdì scorso, e che ha scosso la comunità di Fiscaglia, dove Romeo Arziliero e i suoi famigliari sono molto conosciuti.

Il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, nella serata in cui è consumato il fatale incidente, era impegnato nella seduta del Consiglio comunale. Solo nella mattinata successiva ha potuto approfondire quanto era avvenuto: "Come amministrazione comunale non possiamo che esprimere cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino e stringerci ai famigliari per la grave perdita che hanno subito". Sull’accaduto, il pm Andrea Maggioni ha aperto un fascicolo allo scopo di chiarire la dinamica e le cause del drammatico incidente, al momento è indagato uno dei fratelli per omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Ma ora è il momento della preghiera e del ricordo per Romeo Arziliero, che nel corso della propria vita ha dovuto affrontare due terribili eventi: la perdita della moglie e di una figlia.

Anche a loro viene riservato un pensiero nell’annuncio delle esequie di domani. Al termine del rito funebre, in corteo, il feretro di Arziliero verrà accompagnato al cimitero locale per l’ultimo saluto. Dai famigliari, nel necrologio, vengono rivolti ringraziamenti a quanti, con qualsiasi forma e modo, si uniranno al loro dolore. Romeo Arziliero lascia i figli Alessandro e Lorena, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i generi, la nuora, i parenti, i tanti amici e tutti coloro, che nel corso della sua vita, l’hanno conosciuto e amato.

Valerio Franzoni