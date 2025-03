Morto nello schianto. Inchiesta della procura

Il dolore per la scomparsa e la solidarietà di un paese che si stringe attorno alla famiglia di Dennis Vincenzi, l’uomo di soli 52 anni, originario di Ospitale e residente a Bondeno, che giovedì intorno alle 13, ha perso la vita in un terribile scontro frontale con un mezzo di Enel, sulla strada che costeggia il Cavo Napoleonico, poco distante dall’ex discarica. Lascia la moglie e una figlia di soli dodici anni. I funerali non sono ancora stati fissati. La procura infatti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e, a breve, verranno disposti sia l’autopsia sulla salma che gli esami tossicologici. Il dipendente di Enel che stava guidando il mezzo di servizio sarà invece verosimilmente (e come da prassi in casi come questo) indagato. È già risultato negativo all’alcol test. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. E’ al vaglio dei rilievi e delle testimonianze raccolte dalle Forze dell’ordine che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Una vicenda complessa, ancora inspiegabile. Non si possono escludere infatti per ora, visto il rettilineo e la giornata limpida di sole, né una distrazione né un possibile malore del conducente che ha perso la vita. Dennis Vincenzi infatti, metalmeccanico in un’azienda di Mirabello, percorreva quella strada, per andare e tornare dal lavoro, almeno due volte giorno e l’ha fatto per anni. Una strada che conosceva benissimo. L’impatto frontale con il mezzo a gru di Enel Energia che arrivava dalla parte opposta ma che non è riuscito ad evitare l’impatto, è ancora inspiegabile. L’impatto, la sbandata, l’auto che si è ribaltata nel campo adiacente in un groviglio di lamiere che non ha lasciato scampo a Dennis Vincenzi. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno e della centrale operativa di Ferrara, hanno dovuto lavorare per più di un’ora per estrarre l’uomo dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del 118. Purtroppo però, non c’era più nulla da fare. Il 52enne è morto sul colpo per l’impatto. Una vita tutta dedicata alla famiglia e al lavoro e una passione per il carpfisching, dove aveva vinto gare amatoriali. Vincenzi era originario di Ospitale. La moglie Francesca è conosciuta per aver fondato lo Spal Club di Ospitale. "Eravamo amici da tanti anni, abbiamo pescato insieme, in alcune gare amatoriali – racconta un amico tra le lacrime -. L’ho sempre visto sorridente e mai arrabbiato. Un ragazzo dal cuore grande. Era un bravo uomo, padre di famiglia. Sono sconvolto. Non riesco ancora a crederci. Purtroppo quando ho visto sui social le foto dell’incidente ho riconosciuto subito la macchina di Dennis. Era una strada che faceva sempre, almeno due volte al giorno". Claudia Fortini