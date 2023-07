Morto in ospedale a Ferrara, stroncato da malore mentre sta mangiando: 15 indagati

Ferrara, 25 luglio 2023 – E’ morto all’inizio di novembre scorso, all’ospedale Sant’Anna di Cona dove era ricoverato dall’inizio del mese precedente per alcune complicazioni cardiache. Una degenza andata avanti per giorni per Francesco Catozzi, 86 anni. Poi alcune complicazioni intestinali proprio quando i medici avevano deciso le dimissioni. La necessità, quindi, di una cura specifica e poi di un periodo di digiuno, concluso il 4 novembre del 2022 quando, appunto, all’anziano ferrarese fu deciso di somministrare di nuovo il cibo. Trascorsi pochi minuti, Catozzi è morto per arresto cardiocircolatorio. I familiari della vittima, a quel punto, hanno deciso di presentare un esposto alla procura della Repubblica per chiedere di fare piena luce su tutti i passaggi che hanno portato al decesso dell’anziano. E sul tipo di cure che gli sono state somministrate.

L’inchiesta. All’esposto è seguita l’apertura di un’indagine coordinata dal pubblico ministero Andrea Maggioni, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quindici sanitari dell’ospedale ferrarese tra medici, infermieri e operatori sanitari. Tutti indagati per l’ipotesi di accusa di concorso in omicidio colposo. Ciò che ha spinto i familiari della vittima a chiedere approfondimenti è stato capire se l’arresto cardiocircolatorio sia stato causato dall’ingestione di cibo, situazione che gli avrebbe provocato una sorta di soffocamento oppure se c’è stato il processo inverso. Cioè il problema cardiaco che l’ha colpito proprio nel momento in cui aveva iniziato a mangiare. La consulenza medico-legale disposta dal pubblico ministero avrebbe rilevato la seconda ipotesi: cioè la sofferenza cardiaca occorsa nel momento del pasto. La procura, dopo avere acquisito le cartelle cliniche, ha proseguito le indagini per ricostruire che cosa è accaduto nei dieci minuti scarsi in cui l’anziano è stato visitato, e stava bene, fino alla morte al momento del pasto. Per mettere insieme questi tasselli, il pm sta ascoltando gli indagati. Ieri è stata la volta di un’infermiera (difesa dall’avvocato Michele Ciaccia) che lo aveva assistito nell’ultimo turno e che ieri ha raccontato al magistrato le operazioni compiute. Così come come avrebbe dovuto fare il medico che era insieme a lei, assistito dall’avvocato Marco Linguerri, interrogatorio questo che però è slittato ed è stato fissato per un’altra data. A conclusione della tornata di interrogatori, il pm deciderà se chiudere le indagini o se chiedere l’archiviazione di tutti o parte degli indagati. La famiglia, con il proprio legale, sta conducendo parallelamente una propria consulenza tecnica.