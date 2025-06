E’ morto il ragazzino soccorso in mare nel Ferrarese: è la terza tragedia in 48 ore

Ferrara, 16 giugno 2025 – Si è consumata l’ennesima tragedia in acqua, nel giro di poche ore, nel Ferrarese. E’ morto il ragazzino di 14 anni, di origine pachistana, che era stato trovato in mare in condizioni gravissime nella giornata di ieri, domenica 15 giugno, nel tratto di mare antistante il bagno Maremoto a Lido degli Estensi.

Il ragazzino era stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale di Ravenna in condizioni disperate, ma quando è arrivato in ospedale, era già morto. Il 14enne stava facendo il bagno col fratellino intorno alle 20. Alcuni bagnanti hanno visto il corpo riaffiorare dall’acqua e hanno iniziato la rianimazione fino all'arrivo del 118. Per gli accertamenti procede la Capitaneria di Porto.

Si tratta dell’ennesima tragedia in acqua a Ferrara, la terza nel giro di nemmeno 48 ore. Dopo il 16enne marocchino Aymane Ed Dafali, annegato dopo essersi tuffato nel Logonovo per salvare due bagnanti in difficoltà, e il bambino di 6 anni deceduto nella piscina del camping Tahiti.