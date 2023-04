Trovato morto nel bosco laureato Unife: sbranato da un orso?

Ferrara, 7 aprile 2023 – Aveva festeggiato nel 2021 la laurea in scienze motorie, conseguita all’Unife, sulle sue amate montagne e si era fatto immortalare con indosso la tradizionale corona di alloro. Sulle stesse vette dove l’altro giorno Andrea Papi, 26enne di Caldes a Trento, ex studente universitario dell’ateneo ferrarese, ha trovato la morte sbranato, probabilmente, da un orso.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, partendo dal pomeriggio di mercoledì scorso: Papi si era chiuso alle spalle la porta di casa per andare a correre. Il tragitto scelto lo aveva indirizzato da Caldes verso il monte Peller: non sapeva che qualcosa di tremendo lo stava aspettando.

Il runner di 26 anni è stato aggredito da un animale selvatico. Il suo corpo, dopo ore incessanti di ricerche, è stato trovato dai cani molecolari alle prime luci dell’alba di ieri.

Nelle perlustrazioni sono stati coinvolti anche i droni dei vigili del fuoco. Il corpo senza vita è stato trovato sotto il ciglio di una strada forestale in località Contre - ai piedi di malga Grum - seguendo la traccia di uno dei due cani molecolari. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti, come anticipato nel primo aggiornamento della notizia, è "l’aggressione da parte di un animale selvatico, presumibilmente un orso", essendo l’area frequentata dai plantigradi. Il medico legale dovrà accertare le cause.

Non è esclusa nemmeno la possibilità che il ragazzo sia deceduto per altre cause e il suo corpo sia stato attaccato da un animale dopo la morte.

Anche se l’ipotesi preponderante resta quella dell’aggressione di un orso. I boschi in cui è stato rinvenuto il corpo di Andrea Papi, "sono molti impervi, percorsi da una strada ripida e stretta".

Lo rende noto Franco Zappini, operatore del Soccorso alpino della stazione della val di Sole che ha partecipato alle ricerche. Sulla stessa lunghezza d’onda Claudio Schwarz operatore del Soccorso alpino della stazione della val di Sole: "I boschi in cui è stato rinvenuto il corpo di Andrea Papi, sono molti impervi, percorsi da una strada ripida e stretta".

E ancora: "Le ricerche si sono indirizzate nella zona grazie alle indicazioni fornite dai carabinieri", ha aggiunto Schwarz, precisando che la stazione era già stata "allertata da alcuni conoscenti" della zona. Alle operazioni, svoltesi l’altra notte, hanno contribuito diverse stazioni del Soccorso alpino del Trentino, assieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco della zona e ai pompieri del corpo permanente.

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, si è recato sul posto ieri mattina per incontrare i famigliari del ragazzo: "Questo è il momento del dolore, quindi credo che vada fatto quel che è giusto nel rispetto delle persone interessate in questo particolare momento. Ero sul posto questa mattina (ieri mattina per chi legge) e ho potuto, insieme alle autorità competenti, vedere quanto accaduto di persona. Ho informato i ministro Gilberto Pichetto Fratin, il ministro Matteo Piantedosi e il vicepresidente del consiglio dei ministri Matteo Salvini dello stato delle cose", ha detto Fugatti a margine della riunione. Attualmente si stima che vi siano un centinaio di plantigradi in Trentino. L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla loro pericolosità per l’uomo.