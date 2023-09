Morto sul lavoro, i sindacati: "Investire di più sulla sicurezza"

Il giorno dopo l’incidente mortale in via Alta a Copparo, anche i sindacati esprimono il loro cordoglio. Marco Magnanini (foto), 59 anni, durante il lavoro si è ribaltato con il trattore cadendovi da sopra e rimanendo schiacciato.

Ne piange la perdita, estremamente addolorata, la famiglia. L’ennesima vittima sul lavoro, come segnala in una nota il sindacato Fai-Cisl: "Marco, un operaio agricolo, ha perso la vita mentre era al lavoro. L’ennesimo lavoratore che esce di casa per andare al lavoro e non vi fa ritorno. Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al ribaltamento del trattore, sta di fatto che qualcosa non ha funzionato. Marco era nostro associato, alla moglie, operatrice nei servizi Cisl, e a tutta la famiglia in generale, vanno le nostre più sentite condoglianze. E’ impensabile nel 2023 che qualcuno esca per lavoro e non vi faccia ritorno perchè perde la vita durante il lavoro stesso. Serve investire seriamente e concretamente sul luogo di lavoro". Ancora da stabilire la data dei funerali, è stata aperta un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo.

Jasmine Belabess