Vaccolino (Ferrara), 15 agosto 2018 – Ancora una volta, alla vigilia di Ferragosto, la Statale Romea è stata teatro dell’ennesima tragedia della strada. Bartolomeo Nitti, 62 anni, residente a Triggianello in provincia di Bari, è morto dopo che il suo tir si è scontrato frontalmente con altro mezzo pesante condotto da un 53enne residente in provincia di Padova. L’incidente si è verificato verso le 16, al chilometro 35+500 della Statale Romea, nel territorio di Vaccolino. Uno schianto avvenuto praticamente lungo un rettilineo e che è stato di una violenza inaudita, tanto che è stato sentito fin quasi a un chilometro di distanza.

A seguito dell’impatto le due cabine si sono accartocciate ed entrambi i rimorchi hanno sbandato portando i due tir quasi completamente fuori strada. Hanno perso quasi completamente il carico. Il camion condotto da Nitti trasportava fusti e bottiglie di birra e procedeva in direzione Ravenna quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Comacchio, si è scontrato frontalmente con il camion condotto dal 53enne, che trasportava sabbia. Spettatori del terribile schianto altri automobilisti che seguivano i due pesanti mezzi: tra questi, proprio dietro il camion di sabbia, un camper. Immediate le richieste di soccorso. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio, con i rinforzi anche dei pompieri di Codigoro, e quindi l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso.

Il camionista 53enne è riuscito a venire fuori dalle lamiere contorte della cabina quasi senza bisogno d’aiuto ed è stato trasportato all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per estrarre Nitti, invece, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e tagliare le lamiere della cabina di guida. Una volta estratto, le condizioni dell’autotrasportatore 62enne sono apparse subito gravissime. A nulla è valso il trasporto, in elimedica, al Maggiore di Bologna. Bartolomeo Nitti è deceduto pochi minuti dopo essere giunto al pronto soccorso del nosocomio felsineo. Immediata la chiusura della statale Romea nel tratto di strada interessato dal tragico schianto, con l’arrivo di altre pattuglie dei carabinieri, dalla stazione di Codigoro e militari del Nucleo Operativo Radiomobile. Sul posto anche personale dell’Anas per la pulizia della sede stradale.

Tutti gli operatori commerciali che hanno attività nel tratto di strada teatro dello scontro, nel sentire lo schianto, sono corsi fuori dai propri locali e hanno visto i camion andati fuori strada e le cabine ormai diventate ammassi di lamiere. "Ho sentito un gran botto. Mi sono precipitato fuori dal locale e ho visto una scena incredibile – commenta il gestore di un ristorante – ho subito immaginato che sarebbe stata una tragedia".