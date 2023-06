Tragedia nell’oasi a Ferrara, muore cadendo dalla torretta per il birdwatching

Ostellato (Ferrara), 18 giugno 2023 - Una tragedia ha sconvolto ieri la comunità ostellatese. La scorsa notte, un quarantaseienne del luogo si è tolto la vita, gettandosi dalla torretta del birdwatching immersa nella vegetazione del parco urbano della cittadina, nei pressi della Circonvallazione Dosso Rastrello. A scoprire l’accaduto è stato un cittadino che di buon mattino (attorno alle 6.30) stava portando a passeggio il proprio cane, percorrendo la pista ciclopedonale che attraversa l’area verde, e ha notato la presenza dell’uomo riverso a terra, con ferite al capo.

Subito ha chiesto l’intervento dei soccorsi: sono giunti i sanitari del ‘118’ con ambulanza e automedica, ma purtroppo per il quarantaseienne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri, assieme ai colleghi del Reparto Investigazioni per ricostruire l’accaduto e identificare il deceduto, che non aveva con sé i documenti d’identità, ma solo la fede al dito che riporta il nome della moglie e la data del matrimonio. Moglie che, non appena avuta la notizia, si è recata presso il parco e inimmaginabile il dolore che deve aver provato. Sgomento anche per il sindaco di Ostellato Elena Rossi: "Conosco molto bene la sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli. Sono veramente sconvolta. Il mio pensiero è rivolto a lei e ai suoi due ragazzi". Nessun dubbio è emerso riguardo l’accaduto, tant’è che il pm non ha disposto né autopsia, né ulteriori approfondimenti. Resta solo tanto dolore e cordoglio per la terribile tragedia.