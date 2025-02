Mostra d’arte al Centro Mercato

Pittura e danza al Mercato Centro Culturale in occasione del finissage della mostra Il tempo del sogno - Dreamtime alle 17, domenica prossima. Per l’occasione ci saranno interventi danzati da Caterina Tavolini, ispirati alle opere di Daniela Carletti. L’artista, formatasi con corsi di pittura, scultura e grafica presso la scuola privata Accademia d’arte San Nicolò a Ferrara, nel 2011 ha partecipato alla Biennale di Venezia per la regione Emilia-Romagna a cura di Vittorio Sgarbi. Dal 2013 tiene diverse mostre personali e collettive negli Emirati Arabi Uniti, alcuni suoi lavori di grandi dimensioni fanno parte di una collezione privata a Istanbul. La sua fonte d’ispirazione è da sempre la natura rappresentata negli anni da piante selvatiche, fiori, foglie, farfalle, figure antropomorfe e mitiche, paesaggi immaginati con tecnica mista: pittura acrilica su tela, gesso in rilievo.