Mostra del cinema, oggi il Forum Fedic

Anche la popolare attrice Milena Vukotic nella Giuria del Premio Fedic che verrà assegnato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia a un film italiano, presente in qualsiasi sezione , che "meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore". Sarà attribuita anche una Menzione speciale Fedic. Un premio anche per il cortometraggio da parte di una giuria Fedic, di cui fanno parte anche due allievi della scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini. La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato alle 11.30 nello Spazio dell’ente dello spettacolo all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Oltre al Premio avrà luogo un Forum Fedic (oggi dalle 14 alle 16), anch’esso curato dal critico ferrarese e storico del cinema Paolo Micalizzi, che quest’anno riguarda, all’insegna del ‘Futuro del cortometraggio’ il tema ‘Filmmaker Fedic del Cinema Indipendente e della Scuola’. Una quindicina gli autori Fedic presenti al Forum che presenteranno i trailer dei loro ultimi lavori. In programma anche i cortometraggi completi dei vincitori del 73esimo Italia Film Fedic: Andrea Viggiano con ‘Europa ‘52’, Gianluca Mambelli con ‘Sulle dune di Sabaudia’ ed Elina Tigrani Abovyan con il corto d’animazione ‘Non morde’.