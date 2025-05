Mostra di Caranti domenica al Verginese, alla ’Vinaia del Sapere’

Domenica 1° giugno alle 16 nella Vinaia del sapere, nella delizia estense del Verginese a Gambulaga, si inaugura "Terra mater est – preateritum present futurum", la mostra personale di Antonio Caranti, curata dal critico Vittorio Spampinato, con il patrocinio del Comune di Portomaggiore. L’esposizione, che si sviluppa sui tre piani, si propone di illustrare, attraverso disegni, quadri, sculture e installazioni, il percorso artistico che dal 2010, data di inizio del progetto Terra Mater Est, porta a oggi. Un oggi che non indica la chiusura del progetto ma la mostra antologica più grande realizzata su questo tema. La configurazione dello spazio riesce a contenere al meglio la gran parte della produzione dell’artista, con aggiunta di lavori di nuova produzione fino a creare un’installazione site specific, pensata proprio per il luogo stesso. Il curatore Vittorio Spampinato descrive in questo modo l’arte di Caranti: "I temi raccontati da Antonio Caranti sono universali, che partono dal disfacimento della natura per mano dell’essere, dai valori simbolo dei rapporti fra le specie e gli organismi viventi, con le forze della natura stesse, dalle energie contrapposte che sbilanciano e ricompongono, in un susseguirsi di apposizioni e opposizioni, la materia viva che genera nuova vita o nuova morte; ciò per significare che tutto è in divenire, come tutto è nella storia delle cose, dove la trasformazione sta tanto alla sofferenza quanto all’esplorazione della materia e alla ricerca del senso delle cose stesse". La mostra sarà visitabile fino al 13 luglio con i seguenti orari: mercoledì e venerdì 8.30-13.30; sabato, domenica e festivi 9-12.30 e 15.30-19.