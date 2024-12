Mostra di Claudio Gualandi alla Idearte Gallery di Ferrara: un viaggio tra personaggi bizzarri

Oggi dalle 18 in poi, alla ’Idearte Gallery’ di via Terranuova 41 (FE) si terrà il vernissage della mostra di Claudio Gualandi. In parete saranno allestiti circa dodici dei tanti lavori grafici e non mancherà anche una serie di gadgets natalizi, realizzati in numero limitato e ricchi della inconfondibile ironia e leggerezza di questo novello cantastorie ferrarese.

Le opere di Gualandi includono un universo di personaggi bizzarri e simpatici, che popolano i luoghi cittadini, offrendo allo spettatore una prospettiva unica e coinvolgente. Durante questi anni di attività e del suo lavoro creativo, Gualandi ha realizzato progetti originali nel campo della grafica applicata e dell’arte visiva.

Di recente, in una mostra al Teatro Comunale di Ferrara, ha realizzato una serie di illustrazioni intitolate “Ferrara Teatro della Città”, un percorso attraverso i teatri storici cittadini popolati dall’universo dei suoi personaggi bizzarri ed ironici.

La mostra è organizzata dall’associazione culturale ’Ferrara Pro Art’ e resterà aperta fino al 5 gennaio 2025 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.