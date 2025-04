Mostra di Manifesti ’8 Marzo’, le opere dell’Einaudi alla Cittadella San Rocco

Un’esposizione frutto della sensibilità e della creatività degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ’Luigi Einaudi’ di Ferrara, che hanno tradotto in espressione artistica il significato profondo della Giornata Internazionale della Donna. E’ quella ospitata negli spazi della Casa della Comunità Cittadella San Rocco di Ferrara e inaugurata lo scorso giovedì 20 marzo. Le 20 opere, che rimarranno esposte fino a settembre 2025, non sono solo manifestazioni di talento artistico, ma veri e propri messaggi di sensibilizzazione. Attraverso forme, colori e immagini, i ragazzi invitano a riflettere sulla condizione femminile, sui diritti conquistati e su quelli ancora da raggiungere, nonché sulle discriminazioni che purtroppo persistono nella nostra società. La Direzione del Distretto Centro Nord di Ferrara ha voluto questa iniziativa, riconoscendo il potere dell’arte come veicolo di promozione della salute e strumento di cambiamento sociale. La Direzione del Distretto e la Direzione Generale dell’Azienda USL ringraziano l’Istituto Einaudi per la collaborazione attraverso il progetto ’Porte Aperte della Casa della Comunità’, gli insegnanti che hanno guidato i ragazzi in questo percorso e tutti gli studenti che hanno messo il loro talento al servizio di un messaggio così importante. L’obiettivo è che il messaggio dell’8 marzo non resti confinato a una sola giornata di celebrazione, ma diventi parte della quotidianità di tutti.