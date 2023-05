Mostra di Melli, visite guidate

Una domenica per immergersi nell’arte ferrarese tra Ottocento e Novecento. Si parte la mattina alle 11 al Museo di Casa Romei con una visita guidata accompagnati dal co-curatore di Luciano Rivi, a ‘La sostanza dell’essere’, mostra dossier dedicata al pittore ferrarese Roberto Melli. La mostra, il cui termine era previsto proprio per oggi, è stata prorogata fino a domenica 10 settembre. La visita, che sarà guidata dagli storici dell’arte Lucio Scardino e Luciano Rivi, si svolgerà in un doppio turno alle 16.30 e alle 17.30.