Mostra e workshop alla Idearte Gallery

Doppio appuntamento all’Idearte Gallery di via Terranuova 41 a Ferrara. Oggi con inizio oggi alle 18 il vernissage della mostra personale di Simonetta Ellena intitolata ’Il Vaso di Fiori’. In parete opere pittoriche e collage di vari materiali ispirate a vasi di fiori come simboli di immaginarie città ed espressione di antichi sentimenti. A seguire, da domani, un workshop di pittura tenuto dalla stessa Simonetta Ellena intitolato ’Amorevolearte’ un viaggio nel colore, la pittura come veicolo di autocoscienza e riequilibrio per cui colore fornisce uno strumento di conoscenza di sé, riequilibrio e comunicazione non verbale.