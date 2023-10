Ha aperto ieri ad Argenta, nel centro culturale Mercato "Una cuccia per tutti", la mostra fotografica promossa dal Canile intercomunale, in collaborazione con il Circolo fotografico Portomaggiore, ’Gli scatti’, che documentano le attività del canile e sono in grado di comunicare sia la dedizione dei volontari che la tenerezza che i nostri amici a quattro zampe sanno esprimere. Nell’ambito della mostra è previsto domenica 29 ottobre alle 16 un incontro con i volontari al quale si può partecipare anche in compagnia del proprio cane.