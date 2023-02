Mostra nel nome di Silvan Ghigi

Domani ricorreranno i 50 anni dalla scomparsa del pittore Silvan Gastone Ghigi, che morì nella stessa data del 1973. Il cinquantenario ha svelato un’antica opera dell’artista. Sono riaffiorate decorazioni nella sala Volta di San Bartolomeo in Bosco, un ex ‘dancing’ (anni ‘50 e ‘60 del 900) oggi chiuso e diventato sede di un supermercato. A realizzare la scoperta il ricercatore Corrado Pocaterra. E’ stato costituito un comitato di studio attorno alla figura dell’autore. Con Pocaterra, ne fanno parte lo storico dell’arte Lucio Scardino e Galeazzo Giuliani. Prepareranno – con il gallerista Paolo Volta – una mostra, alla galleria del Carbone, proprio in questo 2023, omaggiandone la memoria.