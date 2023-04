Mostra su Franco Angeli dedicata alla Pop Art al centro ’Mercato’

Resterà aperta fino al 4 giugno nello spazio espositivo del Centro culturale Mercato di Argenta la mostra "Franco Angeli – gli anni ‘80", curata da Patrizia Poggi e promossa dall’associazione CapitT di Ravenna con il coordinamento organizzativo di Franco Bertaccini. E’ uno dei grandi maestri italiani della Pop Art del dopoguerra: con Mario Schifano, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Franco Angeli dà vita a Roma, negli anni ‘60, allo storico movimento artistico della "Scuola di Piazza del Popolo", con al centro Piazza del Popolo e il caffè Rosati. Il Caffè Rosati è il punto privilegiato di ritrovo di pittori, scultorif, letterati, cineasti, giornalisti, fotografi, galleristi, musicisti, intellettuali italiani e stranieri, che trovano conforti alcolici, parlano di cultura e legano amicizie. Al primo piano, la Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, luogo determinante per il rinnovamento artistico postbellico in Italia e in Europa, al centro del panorama artistico nazionale e internazionale.