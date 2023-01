Mostra sulla Shoah a Casa Niccolini

Da oggi fino all’11 febbraio, in via Romiti 13 a Ferrara, negli orari di apertura al pubblico e nell’ambito della ’Giornata della Memoria 2023’, si svolgerà a Casa Niccolini una mostra bibliografica sulla Shoah per i più giovani. In esposizione, e disponibili per il prestito, romanzi, biografie, albi, graphic novel e film per raccontare la Shoah ai bambini e ai ragazzi. I titoli da prendere in prestito possono essere prenotati o scelti al momento. L’esposizione è a ingresso libero e gratuito negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e mercoledì e sabato dalle 9 alle 12,30. Per informazioni: [email protected]; 0532418231.