Mostra sull’universo femminile

Inaugura domani pomeriggio alle 15.30 al piano terra del Mercato centro culturale, in occasione della Festa internazionale della donna, una mostra dedicata all’universo femminile a cura di due artisti argentani: Gaia Ureni Piola e Giovanni Milandri. E’ un dialogo inedito quello fra i quadri di Gaia Ureni Piola e gli scatti (ma non solo) di Giovanni Milandri: Gaia si esprime attraverso delle copie dei suo pittori prediletti, soprattutto Amedeo Modigliani e Tamara de Lempicka, copie che però non costituiscono un mero "falso d’autore" ma, grazie alla sensibilità ed all’approccio con il colore, diventano "altro". Giovanni Milandri vanta una consolidata esperienza nel mondo della fotografia che ha inizio dai primi anni ottanta, negli ultimi anni ha rafforzato il suo interesse per disegno, pittura e grafica. La mostra resterà in parete fino al 16 aprile.