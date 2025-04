Mostra una pistola al bar. In casa gli trovano droga e attrezzi da spaccio

Ha mostrato una pistola in un bar, minacciando i presenti. E, inoltre, è stata trovata droga nella sua abitazione. È stato dunque denunciato dai carabinieri della stazione di Codigoro un cittadino italiano del posto, per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ma ecco come sono andati i fatti. Nella serata dello scorso 21 aprile, l’uomo si trovava nei pressi di un bar in piazza della Libertà. Ed è lì che ha estratto e mostrato una pistola alle persone che si trovavano lì in quel momento, rivolgendo minacce al loro indirizzo. Poi, si è rapidamente allontanato. L’episodio è stato immediatamente segnalato ai carabinieri, che nella mattinata del giorno successivo si sono recati nella sua abitazione per procedere alla perquisizione. All’interno della casa, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola a salve del tipo scacciacani, priva del tappo rosso, quasi sette grammi di marijuana, una dose di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Sostanze e materiali che i militari dell’Arma hanno ricondotto ad un’attività di spaccio. E, sempre nell’abitazione, si trovava una giovane donna che al momento dell’operazione dei carabinieri è stata trovata in possesso di una dose di Mdma, e per questa ragione è stata segnalata alla Prefettura di Ferrara per uso personale di sostanze stupefacenti. Le sostanze e la scacciacani sono state poste sotto sequestro e le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate dai carabinieri di Codigoro. Come detto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

v. f.