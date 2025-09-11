Mostre e atmosfere anni ’80, torna la fiera

Una fiera dedicata agli anni ’80, con una mostra, ad esempio, che racconta quel periodo attraverso juke box, videogiochi, flipper e pubblicità. A tagliare il nastro della 68°edizione ci penserà oggi alle 17.30 in piazza Marconi il sindaco Andrea Baldini. Il programma prosegue con l’inaugurazione delle mostre dalle 18.

Al centro culturale Mercato di Piazza Marconi saranno tre le esposizioni che si potranno visitare: al primo piano Alfonso Frasnedi / La stagione pop 1964-1967 e gli anni ottanta, a cura di Sandro Malossini e promossa in collaborazione con la casa d’aste Minghini, che ospiterà una sezione della mostra nella sede di viale Roiti 6. La mostra dell’artista bolognese offre uno sguardo approfondito su un periodo cruciale della sua produzione, mettendo in luce la sua evoluzione dal linguaggio pop alle forme aniconiche e il suo successivo, ma sempre personale, approccio al ritorno alla figurazione negli anni Ottanta. In mostra le grandi tele degli anni sessanta, alcune delle quali esposte per la prima volta, dialogano con le opere realizzate successivamente, negli ottanta, dove il segno lascia il posto alla materia, dove il colore si fa principe dell’opera e concede alla figurazione solo un’ombra nella memoria.

Lo spazio espositivo al piano terra del Mercato è riservato all’artista argentano Gianfranco Vanni / Collirio con la mostra Bleah. La retroguardia del fumetto (1980-2025): una mostra antologica dalle sue prime esperienze alla fine degli anni settanta, quando realizzò la rivista ciclostilata Il Pinguino, alla collaborazione con l’editore argentano Stefano Trentini sulla sua fanzine Nuvola Bianca che si occupava di musica rock e comics; dalla lunga collaborazione con l’editore romano Primo Carnera dalla metà degli anni ottanta giungendo a lavorare per le pagine della storica rivista Frigidaire diretta dal grande Vincenzo Sparagna alla sua attività di illustratore su diverse riviste fino poi alle pubblicazioni più recenti.

Nello spazio all’ingresso del “Mercato” troveranno, invece, spazio, dei grandi pannelli che illustreranno una straordinaria avventura argentana anni ’80: il Razamataz. Lo spirito degli anni ’80 attraverso le foto dei ragazzi che hanno condiviso questa importante esperienza.

Le iniziative espositive proseguono nell’atrio della scuola Primaria con la mostra dei soci di Argentea Arte e con Anagrumba: le band argentane degli anni ’80 e ‘90, la mostra fotografica curata dal Cine Foto Club Immagini con il supporto di Roberto Saletti. Pac man e i suoi amici è, di fatto, la ricostruzione di una sala giochi anni ’80 perfettamente funzionante ed utilizzabile con juke box, videogiochi, flipper e pubblicità: un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere di quegli anni.