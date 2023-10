Mostre e concerti, il punto a Rimini

Le prossime grandi mostre a palazzo dei Diamanti, dall’esposizione dedicata al Cinquecento ferrarese al celebre fotografo Robert Mapplethorpe che ‘dialogherà’ con Filippo de Pisis, i grandi eventi, attesi dopo la tappa ferrarese di Bruce Springsteen, le stagioni teatrali con l’anteprima mondiale della danza di Wim Vandekeybus, prime nazionali e ospiti come Gabriele Lavia, Claudio Bisio, Federico Buffa, Neri Marcorè; il nuovo spazio dedicato al premio Oscar Michelangelo Antonioni, il ‘nuovo’ quadrivio degli Angeli, le iniziative per il turismo slow. Ferrara, ‘la città dalle cento meraviglie’ e la programmazione di eventi e iniziative del 2024 (e oltre) si presenteranno alla Fiera internazionale del turismo di Rimini, in una conferenza stampa in programma giovedì 12 ottobre alle 10 in sala Abete (hall ovest, Fiera di Rimini, via Emilia, 155).