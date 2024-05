Mostre e concerti ricordando Bighi. Si parte dal suo ’Elogio alla pianura’

Sono trascorsi trent’anni dalla scomparsa di Dante Bighi, graphic designer, viaggiatore ed eclettico artista, nato a Copparo nel 1926 e vissuto a Milano per la maggior parte della sua vita, dove ha avviato una fiorente attività professionale nell’ambito pubblicitario, senza mai scordare le sue origini. Ieri a Villa Bighi, in occasione del trentennale, è stato presentato il programma di mostre, incontri e concerti, organizzato dal Centro Studi Dante Bighi, in partnership con il Comune di Copparo, Il Turco, Esterno Verde, Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra e in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Ferrara, il Fotoclub "Il Torrione", la Scuola di Musica Varos Zamboni e Zanzara Arte Contemporanea. Erano presenti Diego Farina e Maurizio Bonizzi del Centro Studi, Nicola Gherardi della Fondazione Navarra, il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessora alla Cultura Paola Peruffo.

La rassegna, "Elogio della pianura 2024", prende il nome dal primo "libro oggetto" di Dante Bighi del 1972, un tributo alla sua terra e alle radici che continua a essere oggetto di studio, ricerca e ispirazione per artisti e professionisti. Tra gli appuntamenti, vi sarà un incontro dedicato alla presentazione del percorso di Tutela Integrale del Fondo Unico Dante Bighi iniziato nel 2016 e tutt’ora in corso di perfezionamento, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, Modena, Reggio e Ferrara. Il via agli eventi è fissato per il 17 maggio alle 18.30 con l’apertura della rassegna, l’inaugurazione della mostra dei fotografi Andrea Bighi, Marco Caselli Myotis e Francesca Occhi (che sarà aperta sino al 30 giugno) e la presentazione digitale delle fotografie storiche selezionate e tratte dall’archivio del Fotoclub "Il Torrione" di Copparo. Il 18 maggio alle 10.30, al cimitero di Copparo, vi sarà la cerimonia in ricordo di Dante Bighi presso la tomba di famiglia e, alle 12, il concerto della violinista Ilaria Scopigno e Matteo Sgargi al pianoforte. Alle 16 il concerto per pianoforte di Lock (Lorenzo Locorotondo) e alle 20.30 il concerto per pianoforte degli allievi della Scuola "Varos Zamboni" di Copparo. Il 19 maggio dalle 10.30 alle 17 vi sarà l’apertura gratuita di Villa Bighi e visite guidate alla mostra fotografica, mentre il 31 maggio alle 17 saranno presentati il percorso di Tutela Integrale del Fondo Unico Dante Bighi e il rilievo digitale del Patrimonio Pubblico di Villa Bighi.