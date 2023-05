Mostre e monumenti aperti di sera Jazz e blues al Caffè dei Diamanti

Aperture serali straordinarie, e tariffe agevolate, per i musei civici, in occasione della Notte europea dei musei. Stasera il pubblico potrà accedere oltre gli orari consueti per ammirare il patrimonio anche oltre il calar del sole. L’iniziativa è nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, Unesco e Icom per valorizzare l’identità culturale europea e

coinvolge i musei di tutta Europa. Il Comune aderisce alla giornata prevedendo l’apertura serale straordinaria, con ingresso speciale a tariffa unica di 2 euro, del museo del Castello Estense, del museo Schifanoia e Civico lapidario, museo della Cattedrale, Casa Ariosto (a ingresso gratuito) con apertura dalle 19.30 alle 23.30.

Anche palazzo dei Diamanti partecipa all’iniziativa, con l’apertura straordinaria fino alle 23.30, della mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’. Suggestiva sarà la visione serale del giardino e dei nuovi spazi espositivi, recentemente riqualificati. Alle 20.30, sempre oggi, al Caffè dei Diamanti (la caffetteria del museo, con ingresso da Corso Ercole I d’Este, 19) si terrà il concerto dalle sonorità jazz, blues e swing degli Organic 3 di Roberto Formignani, tra gli eventi di ‘Waiting for Bruce’. "Una nuova occasione di godere della ricca offerta culturale e storica di Ferrara, nel suggestivo scenario serale. Un momento che associamo a diverse iniziative locali che ci hanno visto, in più occasioni, aprire nelle ore serali" dice l’assessore Marco Gulinelli.