"Mostre e rassegne al Verginese Così rilanciamo la delizia estense"

Promuovere, all’interno della Vinaia del Sapere, edificio recentemente ristrutturato che affianca all’interno della sua corte la delizia del Verginese, mostre, vernissage e rassegne d’arte per attrarre, anche da fuori territorio, un pubblico particolarmente sensibile. E’ "Spazio Arte Verginese", una proposta nuova e interessante nata da un progetto del comune di Portomaggiore e della cooperativa Atlantide di valorizzazione del sito turistico della delizia. " È un progetto ambizioso – afferma l’assessore al Turismo, Enrico Belletti – nato dalla condivisione con Paola Veronesi Testoni (nella foto con l’assessore) della passione per il mondo dell’arte, in particolare per i giovani artisti emergenti, avvalendoci della sua collaborazione e della sua esperienza di gallerista, che ha dimostrato in questi anni di saper cogliere e valorizzare le migliori novità in campo artistico. Tra i tanti giovani talenti che Paola ha saputo valorizzare, merita sicuramente una menzione particolare Lorenzo Mariani, in arte L’orMa, vincitore del premio della Fondazione V.A.F., attualmente in esposizione nel castello estense di Ferrara fino al 4 giugno 2023".

E ancora: "Ho chiesto a Paola di iniziare questo nuovo percorso espositivo con una mostra sulle opere di Gianni Testoni, noto artista bolognese e marito di Paola, che fu già in mostra al Verginese nel 2005. Ripartendo così da dove Paola ha avviato la sua esperienza professionale nel mondo dell’arte. L’ho ritenuta una scelta giusta e doverosa, perché tramite le opere, mai banali, di Gianni Testoni, io e Paola abbiamo cominciato a parlare di arte, scoprendo le affinità elettive che ci hanno portato, oggi, a lavorare insieme". Si punta dunque in alto per valorizzare la villa estense, ecco il programma ambizioso di Paola Veronesi Testoni: "E’ con grande piacere che ho accolto la richiesta dell’assessore Enrico Belletti di assumere l’incarico di organizzare e promuovere esposizioni d’arte nella delizia estense del Verginese, riconosciuta patrimonio dell’umanità".