Mostre e rievocazioni storiche. L’Autunno Ducale torna in città

Ferrara torna ad essere ‘capitale ducale’. Una due giorni con mostra mercato, visite guidate gratuite, spettacoli e rievocazioni storiche, conferenze, spettacoli teatrali laboratori del gusto e percorsi sensoriali. Tutto questo nella decima edizione di ‘Autunno Ducale nelle terre estensi’, che si terrà nel prossimo fine settimana sabato 19 a domenica 20 ottobre. Un appuntamento promosso ed organizzato dalla Pro Loco di Ferrara, patrocinato dal Comune di Ferrara e collaborazione di Coldiretti. Quest’anno per la prima volta non vedrà la partecipazione del Palio di Ferrara. I dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale, alla presenza dell’assessore alle fiere e mercati del Comune di Ferrara, Angela Travagli, oltre a Andrea Morona presidente di Pro Loco Ferrara, Monica Negrini vicepresidente di Pro Loco Ferrara e curatrice dell’evento, Alessandro Gulinati guida turistica Pro Loco Ferrara, Fernando Tommasello vicepresidente Unpli nazionale, Vittorina Lodi presidente della Pro Loco di San Carlo, consigliere Unpli Emilia Romagna, Stefano Menegatti Coldiretti Ferrara, Davide Bergonzini, docente Ial Ferrara e rappresentanti Compagni d’arme del Santo Luca. "Un appuntamento atteso in città – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli – un ringraziamento alla Pro Loco che da dieci anni organizza l’evento. Da sottolineare anche la partecipazione dei giovani con lo Ial. La mostra mercato sarà anche un momento di uso consapevole del cibo oltre per evidenziare l’importanza della socialità".

Autunno Ducale nelle Terre Estensi è un progetto di Pro Loco nato nel 2015 per promuovere il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico delle terre appartenute all’antico Ducato Estense. Un evento al quale parteciperanno 15 Pro Loco delle provincie di Ferrara, Rovigo, Reggio Emilia, Mantova, dalle Marche e dal Salento. Cornice dell’evento sarà la Corte Ducale di Ferrara, ovvero, Piazza Castello, Largo Castello, Corso Martiri delle Libertà e le vicine Piazza Savonarola e Repubblica, che ospiteranno più di cento espositori nella mostra mercato. Qui si potranno trovare prodotti enogastronomici autunnali tipici delle Terre Estensi e non solo, oltre il florovivaismo, l’artigianato artistico e creativo e la salvaguardia di antichi saperi e manualità. Sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 9.30 alle 20 saranno riaperte le Piazze del Gusto, in Piazza Castello e Largo Castello con allestimento di tavoli e sedie, per gustare comodamente pranzi ed apericena con i prodotti delle terre estensi. Inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità con partenza alle 11.30 del corteo storico da Largo Castello coi figuranti di Este Medioevale, Corte dei Montecuccoli di Pavullo, Gruppo Danze Storiche I Calcagnini d’Este di Formigine, Palio Portuense, Rione Crusar di Copparo e il Comitato Orlando El Furioso di Verona. A seguire spettacoli di bandiere e danze medievali e saluto dei ragazzi della Pro Loco di Martano, ospiti speciali, con giro di pizzica e tamburelli in Piazza Castello. Tra gli eventi anche laboratori per i più piccoli con l’apicoltura, oltre decorazioni della zucca e come intagliare una zucca.

Mario Tosatti