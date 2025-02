Mostre ed eventi, aspettando il Carnevale

Sarà un altro grande carnevale quello ormai alle porte, che sarà presentato ufficialmente in tutta la sua attrattività e imponenza internazionale, oggi alle 10,30 al salone Credem da Ivano e Riccardo Manservisi, padre e figlio che in circa 35 anni hanno preso la kermesse, modificata, ingrandita e portata nel mondo. Oggi saranno ancora loro a togliere tutti i veli sulla manifestazione che è uno dei traini del turismo dell’Emilia Romagna, capace di portare un indotto di oltre 2 milioni di euro a tutto il territorio vasto e che anche per quest’anno, dicono di "cercare sempre di innovare ed essere precursori". Motori accesi dunque, pronti a muoversi verso la prima delle 5 domeniche di carnevale, il 16 febbraio, con ospite Dargen D’Amico, quella dopo con Mr Rain e le tante sorprese che i Manservisi avranno inserito nel loro grande Cento Carnevale d’Europa.

Affiancate, ci sono le iniziative collaterali che il comune presenterà pubblicamente il 5 febbraio alle 18.30 in sala Zarri e che vedono un mix di cultura, arte e momenti ludici. Racchiuse nel programma denominato ‘Aspettando il carnevale’, infatti, da oggi al 16 marzo si è cercato di coinvolgere tanti luoghi e tante abilità, ricordando anche il compleanno di Guercino.

Il primo evento in programma, concomitante con la presentazione del carnevale, è la passeggiata al Bosco Integrale, per poi proseguire domani alle 16 in Gispsoteca con letture e laboratori per bambini e alle 18 un concerto in San Lorenzo. Dal 7 al 9 si festeggerà il compleanno di Guercino con, il 5 la visita guidata a Palazzo Rusconi e collezioni Credem, il 7 in pinacoteca si parlerà degli studi sulla fascia ornamentale di Casa Provenzali, poi l’8, ancora una volta l’esposizione del libro dei battesimi in San Biagio e l’itinerario nei luoghi di Guercino, i quadri viventi e body painting, concerti e visite guidate con l’8 e 9 l’entrata gratuita in Pinacoteca. Per San Valentino, anche l’iniziativa dal 7 al 15 di scattarsi una foto in centro storico dentro a cuore luminoso.

Tra i tanti appuntamenti, il 10 a Tarari Tararera letture letteralmente in parrucca, il 15 in San Lorenzo alle 11 l’inaugurazione della mostra sulla cartapesta e alle 18 la conferenza su quest’arte a Cento e poi, musica e aperitivi in centro per arrivare alle 21 al grande djset in piazza. Non mancheranno le tradizionali rievocazioni storiche in Rocca, i laboratori per bambini, le passeggiate e inseriti, anche tutti gli appuntamenti del cartellone del teatro, del cinema Don Zucchini e della Gipsoteca Vitali.