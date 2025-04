Mostre, musica e lettura di poesie. Tutte le iniziative per il 25 Aprile

Numerose a Copparo le manifestazioni in occasione della commemorazione del 25 aprile. Le cerimonie per l’80esimo anniversario della Liberazione prenderanno inizio nella mattinata di venerdì con le deposizioni delle corone dalle 8.30: il percorso partirà dal cimitero del capoluogo e prevede poi alle 8.50 Ponte San Pietro, lapide ex asilo, alle 9 Cesta, lapide ex scuola (via Faccini 2/1), alle 9.10 Coccanile, monumento cortile scuole, alle 9.25 Ambrogio, lapide delegazione comunale, alle 9.45 Gradizza, lapide cimitero, alle 10.05 Sabbioncello San Vittore, lapide chiesa, alle 10.15 Sabbioncello San Pietro, lapide ex scuole, alle 10.30 Fossalta, lapide cimitero, alle 10.45 Tamara, lapide centro sociale, alle 11 Saletta, monumento in piazza.

A seguire, dalle 11.15, le corone saranno deposte nel capoluogo al cippo Ricci Alberti/monumento Resistenza (vie Fiorini/Marchi), al monumento delle Foibe (via Ortigara), al monumento del parco della Marina, al monumento Mosè Tomasatti, alla lapide Alda Costa della Casa di Comunità, alle lapidi del Campanile e dell’atrio comunale, per terminare con la Fontana Monumentale, dove si terranno gli interventi delle autorità. Si proseguirà poi al Museo La Tratta: ci saranno stand gastronomici a cura dei Cavalieri del Naviglio, il bar dei Briganti con la partecipazione di Anpi, che avrà il proprio gazebo, e il museo aperto. Alle 15 sono previsti gli interventi delle autorità e alle 15.30 ‘Davide e Barbara Free Style’ in concerto. L’evento è organizzato da Archeologi dell’Aria, in collaborazione con Comart, Anpi, Cavalieri del Naviglio, con il patrocinio del Comune. Ritorna quest’anno in grande stile la commemorazione organizzata dalla Pro Loco di Ambrogio. Il via alle 15 con l’inaugurazione, alle ex scuole elementari, della mostra ‘Quella Primavera del 45’, giunta alla settima edizione (apertura al pubblico dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 18 alle 19.30); nell’area espositiva si potranno ammirare anche la mostra di aeromodelli della Seconda guerra mondiale e la mostra fotografica Orti di Guerra. Il programma proseguirà alle 15.30 con il raduno a Cà Rossa, la lettura di poesie, il lancio di palloncini colorati e il rinfresco per tutti.