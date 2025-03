"Motivi economici. E c’è chi lascia"

"Lo sport – dice Lorenzo Miniutti – non è sempre accessibile a tutti i ragazzi, tra i miei conoscenti c’è chi ha smesso di praticare sport per motivi economici. Nonostante alcune agevolazioni, molte famiglie faticano a sostenere i costi, specialmente per discipline come nuoto, tennis o sport motoristici. Le trasferte e l’attrezzatura incidono molto, e sebbene alcune società forniscano materiale extra, il supporto è spesso insufficiente. Sarebbero necessari più investimenti pubblici, meno burocrazia e maggiore inclusione per i ragazzi con disabilità. Inoltre

il contributo di sponsor privati e istituzioni potrebbe rendere lo sport più accessibile"