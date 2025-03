Moto che passione: laboratori per i più piccoli

Si chiama ‘Moto-Mania’ ed è il primo ciclo del laboratorio che riaccende motori e passioni, che di recente ha avuto luogo in parrocchia a Renazzo, un progetto che ha saputo unire la passione per i motori, l’apprendimento pratico e lo scambio di competenze tra giovani appassionati di meccanica. Per cinque intense settimane, quattro studenti delle scuole superiori, Luca Alberghini, Giovanni Fabbri, Simone Crudeli e Gioele Grandi, hanno lavorato con entusiasmo e dedizione sotto la guida esperta di Lorenzo Melloni in questo che è stato un progetto di formazione e condivisione. Il cuore dell’iniziativa era un obiettivo tanto ambizioso quanto affascinante: riportare in vita due veicoli a due ruote ormai inutilizzati, uno scooter Kimko e un Piaggio Ciao. Armati di chiavi inglesi, cacciaviti e tanta determinazione, i giovani meccanici hanno affrontato la sfida smontando, pulendo e rimontando componenti essenziali, approfondendo così il funzionamento di un motore a due tempi. Dopo un attento lavoro di manutenzione, il Ciao ha ripreso vita grazie alla pulizia del carburatore, alla sostituzione delle guarnizioni e alla revisione del serbatoio e dei filtri, facendo poi sentire il motore emettere il suo caratteristico rombo, tra l’entusiasmo dei partecipanti. Il lavoro sullo scooter, invece, ha richiesto un’accurata revisione dell’impianto elettrico, ma dopo diversi tentativi e un lavoro meticoloso, ha ripreso a funzionare ed è stato fatto anche il primo giro di collaudo. Un’iniziativa che va oltre la meccanica. L’idea di "Moto-Mania" infatti, nasce dalla visione lungimirante del parroco di Renazzo, Don Marco Ceccarelli, che ha fortemente voluto il progetto per offrire ai giovani un’opportunità concreta di apprendimento e socializzazione, lavorando al contrasto del disagio giovanile e la carenza di occasioni formative offrendo con questo laboratorio, una risposta concreta.

Questo, grazie anche al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha dato un finanziamento. L’iniziativa è stata ospitata all’interno dell’oratorio di Renazzo, nella sala Don Ivo, che per 5 settimane si è trasformato in un’officina didattica, dove la collaborazione e la passione hanno permesso di superare ogni sfida, generando una vittoria su tutti i fronti. "Moto-Mania" non ha acceso solo i motori di due vecchi mezzi, ma ha soprattutto acceso l’entusiasmo e la determinazione di giovani desiderosi di mettersi alla prova. Questo laboratorio ha dimostrato che, con impegno e spirito di squadra, ogni sfida può essere affrontata.

l. g.