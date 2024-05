Moto classiche e abiti eleganti. Tutti in sella per beneficenza

Anche Ferrara sarà tra le tante città, a livello mondiale, che oggi accoglieranno i motociclisti del ‘Distinguished gentleman’s ride’, raduno benefico e non competitivo, di moto classiche e d’epoca con partecipanti in abiti eleganti. "Obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara – spiegano gli organizzatori Mattia Borghi e Massimiliano Strozzi – è sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione e la cura del cancro alla prostata e per la promozione della salute mentale, due fra i problemi più complessi che riguardano la salute maschile". L’iniziativa arriva per la prima volta a Ferrara grazie proprio a Mattia Borghi, titolare di ‘Italian Classic Tire’ e project manager di Remoto, e alla collaborazione dell’assessorato alle politiche Sociosanitarie del Comune, che ne sostiene le finalità in tema di promozione della prevenzione e garantirà tutte le necessarie facilitazioni per la realizzazione dell’evento.

Gli iscritti al tour ferrarese sono ormai più di cento e le donazioni hanno già raggiunto l’importo di 1.700 euro. L’appuntamento per il ritrovo è dalle 9.30 in largo Castello, con partenza della parata prevista alle 11 in direzione dell’agriturismo ‘Lama di Valle Rosa’, dove si terrà un rinfresco e un momento di socializzazione. Il rientro è previsto per le 13, al termine di un circuito di 38 chilometri. I fondi raccolti nella ‘Distinguished gentleman’s ride’, come anticipato, contribuiranno, in particolare, a potenziare il lavoro svolto nell’ambito del ‘Movember’, il movimento di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute dell’uomo.

Lauro Casoni