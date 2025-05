In moto contro un daino in autostrada A13: gravissimo

Ferrara, 30 maggio 2025 – Momenti di grande paura questa mattina lungo l'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Un motociclista di 62 anni di Faenza è caduto dalla moto dopo aver urtato un capriolo che stava attraversando la carreggiata.

Il tutto è accaduto poco dopo le 9, in direzione Padova. L'impatto con l'animale, che ha saltato la recinzione a bordo strada, è stato violento e ha sbalzato il centauro sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale con le pattuglie di Codigoro e di Altedo.

L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Cona in elicottero, le sue condizioni sono gravi (anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita). L'autostrada è rimasta chiusa, con alcuni chilometri di coda, fino al completamento dei soccorsi.

L’aumento di questi animali sta causando incidenti sempre più gravi, la Regione ha approvato più piani di abbattimento in questi ultimi anni, ma il problema persiste. C’è anche la storia di una famiglia con un bimbo piccolo coinvolta l’estate scorsa in un incidente sul tratto ferrarese della Romea. Il giovane padre rimase ferito, l’auto – una Fiat 500 – venne praticamente distrutta nell’impatto: chiesero un risarcimento alla Regione che rifiutò, sostenendo che tutto quello che era in loro potere fare era stato fatto.