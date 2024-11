Moto e bici del passato. Un weekend per gli amanti delle due ruote classiche

Torna ‘Remoto’, alla scoperta delle due ruote classiche. Un appuntamento in programma il 7 e 8 dicembre per la sua seconda edizione a Ferrara, con un fine settimana ricco di esperienze progettate per immergere i visitatori in un viaggio attraverso il mondo delle due ruote classiche. Realizzato con il Patrocinio del Comune di Ferrara, ‘Remoto’ si svolgerà domenica 8 dicembre 2024 a Ferrara Expo, con un’anteprima speciale sabato 7 dicembre nel centro storico della città. L’iniziativa è stata presentata ieri nella residenza municipale dall’assessore al turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini insieme agli organizzatori Mattia Borghi, Roberto Ongaro, Luca Alberto e Benedetta Marazzi. "E’ un vero piacere ospitare una rassegna fieristica di questo genere - ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini-. L’anno scorso abbiamo vinto la sfida della prima edizione e quest’anno siamo convinti che avremo maggiori soddisfazioni. Ferrara ha un’importante tradizione nel settore del motorismo e delle auto e moto d’epoca e siamo molto contenti di avere le realtà associative del territorio ben rappresentate nell’evento fieristico Remoto con oltre 200 espositori distribuiti in tre padiglioni". L’evento nasce per rinnovare il settore con un programma unico nel suo genere, per essere un nuovo punto di riferimento che unisce appassionati, collezionisti, famiglie e nuove generazioni. Il programma inizia sabato 7 dicembre con ‘Remoto nights’. Alla Sala Estense alle 21, il centro storico si accende con una serata culturale aperta al pubblico e a ingresso gratuito. Verrà proiettato il film-documentario ‘1 Mappa per 2’, che racconta il leggendario giro del mondo di Tartarini e Monetti del 1957 su due Ducati 175. Gli autori del film saranno presenti per dialogare con il pubblico, seguiti dall’intervento di Pasquale Mesto, che racconterà la vita del pilota Leopoldo Tartarini, titolare di Italjet. Domenica 8 dicembre dalle 8.30 alle 18 Ferrara Expo ospiterà l’evento con esposizioni d’eccellenza. In mostra biciclette e motociclette del passato, di club, associazioni, registri storici e collezionisti privati. Dalle 11 alle 12.30, il palco di ‘Remoto’ ospiterà esperti e narratori che condivideranno racconti avvincenti e aneddoti curiosi legati alle due ruote classiche. Ampio mercato, Area viaggi e street food e atmosfere d’altri tempi.

Mario Tosatti