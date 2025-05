Moto ed auto pronte a sfilare. Matti in festa, il rombo del cuore

Moto, vespe, auto storiche e moderne: tutti i mezzi a due e quattro ruote sono ammessi alla nona edizione del motogiro benefico “Matti in festa” che oggi percorrerà le strade di Ferrara e provincia fino ad Argenta. L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato al Turismo e Promozione del territorio del Comune di Ferrara, è organizzata dal Moto Club ’Casco Matto’, che si propone di devolvere il ricavato all’associazione ’Centro di solidarietà Carità’ onlus di Ferrara e al Canile intercomunale di Portoverrara (Argenta).

Il programma è stato illustrato, nei giorni scorsi, in municipio, dall’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini, con la presidente del Moto Club “Casco Matto” Debora Marangoni, l’assessore all’Ambiente del Comune di Argenta Nadia Cai, il presidente del Centro di Solidarietà Carità di Ferrara Fabrizio Fabrizi e Laura Longhi dell’associazione Portuense Tutela Animali che gestisce il canile di Portoverrara.

La partenza del motogiro alle 9,30 dalla sede del Moto Club Casco Matto in via Bentivoglio 215 a Ferrara (ritrovo dalle 8,30, per la colazione), con un passaggio attraverso il centro di Ferrara e prosecuzione in direzione di Argenta dove è prevista una sosta in piazza Garibaldi, pranzo a Villa Vittoria di Filo d’Argenta.

"Ringrazio – ha dichiarato l’assessore Fornasini – gli organizzatori e tutto lo staff del moto club Casco Matto". "Partiremo alle 9:30 dalla nostra sede – ha spiegato Debora Marangoni –, faremo un percorso cittadino, passando per corso Martiri della Libertà e corso Porta Reno, poi proseguiremo attraverso i paesi fino ad arrivare ad Argenta. Qui ci sarà una pausa con una mostra statica".

"Ringrazio il moto club e il Comune di Ferrara per averci scelto come destinatari del ricavato della manifestazione - ha dichiarato Fabrizio Fabrizi –. Attualmente sono settanta le associazioni a cui forniamo beni alimentari che poi vengono redistribuiti a circa 11mila indigenti nella provincia di Ferrara".

"Un ringraziamento anche da parte nostra – ha concluso Laura Longhi –, siamo molto felici di essere stati scelti, a testimonianza del fatto che il nostro operato è stato apprezzato".