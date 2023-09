Moto, vespe e auto storiche Domenica il maxi raduno

Un’esposizione di veicoli a motore attuali e d’altri tempi: moto, auto storiche, Vespe e Lambrette. Domenica largo Castello ospiterà la terza edizione di “Matti d’Autunno”, promossa, con il patrocinio del Comune di Ferrara, dal Moto Club “Casco Matto”. Dalle 9 alle 10.45 cittadini e turisti avranno modo di ammirare numerose auto e moto d’epoca, quindi la sfilata motoristica per le vie della città. La partenza è prevista per le 11: l’itinerario toccherà viale Cavour, corso Isonzo, via Novembre, viale Cavour, via della Cittadella, via Palestro, corso Giovecca.