Motociclista fugge a tutta velocità in centro a Ferrara: trovato, multa da 1.900 euro

Ferrara, 03 giugno 2025 – Un giorno di ordinaria follia. Si potrebbe sintetizzare così quanto successo lungo le vie del centro estense. Un inseguimento ad alta tensione si è consumato lo scorso mese, quando una pattuglia del reparto zona centro, ha tentato di fermare un motociclista per un controllo di routine. L'uomo, un 57enne residente a Riva del Po, alla vista degli agenti ha ingranato la marcia dando il via a una pericolosa fuga culminata con ben 16 violazioni del Codice della Strada.

Cosa è successo

Tutto è iniziato verso mezzogiorno, mentre gli agenti percorrevano in auto corso della Giovecca. Una moto Bmw di grossa cilindrata li ha sorpassati, per poi superare un autobus di linea oltre la doppia striscia continua all'altezza di corso Martiri della Libertà. A questo punto la pattuglia è riuscita ad affiancare il motociclo al semaforo rosso di viale Cavour e via Armari e, dopo aver intimato l'alt con la paletta, il conducente ha inizialmente accennato a fermarsi. Tuttavia, al sopraggiungere del verde, l'uomo ha bruscamente accelerato, ignorando l'invito ad accostare e proseguendo a forte velocità in direzione della stazione ferroviaria.

La fuga e inseguimento del motociclista

Come in un film, ne è nato un inseguimento con sirene e lampeggianti attivati. Il fuggitivo ha continuato la sua condotta pericolosa, transitando con il rosso a diverse intersezioni (via Ariosto, via della Cittadella, corso Porta Po, nuovamente via Ariosto e corso Ercole I D'Este), superando a destra veicoli fermi al semaforo e omettendo di dare la precedenza a pedoni e ciclisti. La folle corsa è proseguita su corso Porta Mare e attraverso la rotatoria di piazzale San Giovanni, sempre a velocità elevata, soprattutto in prossimità di una scuola.

Il motociclista è infine riuscito a far perdere le proprie tracce. Nonostante il tentativo di fermo, gli agenti hanno agito con la massima cautela per evitare di creare ulteriori situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada, decidendo di interrompere l'inseguimento una volta annotati gli elementi utili all'identificazione.

Le indagini e sanzioni

Dopo la fuga, gli agenti hanno aperto un'indagine per identificare il conducente, indagini andate a buon fine la scorsa settimana. Al 57enne identificato sono stati contestati ben 16 verbali per svariate infrazioni al codice della strada, per un ammontare complessivo di oltre 1.900 euro di sanzioni e la decurtazione di 87 punti dalla patente.