Motociclista morì contro auto in sosta vietata: al via il processo per la proprietaria

Ferrara, 27 maggio 2025 – Il processo sulla morte del motociclista Alessio Maini, iniziato ieri davanti al giudice Giovanni Solinas, ha tutta l’aria di essere uno di quei casi che si decidono con un ‘duello’ tra tecnici. In dibattimento saranno infatti di importanza capitale le consulenze richieste dalle parti per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale il centauro ha perso la vita di ritorno da una serata con gli amici. Imputata per quei fatti, la proprietaria 34enne dell’auto contro la quale il motociclista è finito dopo aver perso il controllo della sua Ducati. La vettura, secondo quanto emerso, era ferma in un punto nel quale non poteva stare. Dopo il rinvio a giudizio della donna, nella mattinata di ieri si è aperto il dibattimento. Ammessi i testi proposti dalle parti, il giudice ha rinviato al 21 ottobre per entrare nel vivo.

La vita di Maini, operaio 38enne di Porotto, si è conclusa tragicamente nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2023. Il centauro aveva trascorso la serata con alcuni amici in un locale non lontano dal luogo dell’incidente. Poco dopo la mezzanotte ha salutato tutti ed è partito in sella alla sua Ducati Monster, diretto a casa. Non aveva percorso nemmeno trecento metri quando ha perso il controllo della potente ‘due ruote’, finendo dritto contro la Citroen C3 parcheggiata pochi metri più in là, sul ciglio della strada. L’impatto è stato violentissimo e ha proiettato l’operaio dall’altro lato della carreggiata, davanti al muro di un’abitazione. La moto ha invece proseguito la sua corsa ancora per qualche metro, bloccandosi più avanti, all’altezza di una curva. Il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, incaricati di ricostruire i contorni dell’accaduto. Gli operatori dell’emergenza medica hanno cercato in ogni modo di rianimare il motociclista, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Sulla tragedia è stato subito aperto un fascicolo e la procura ha disposto una consulenza per accertare la dinamica dell’incidente. Sulle prime l’attenzione si era focalizzata su una buca nell’asfalto, anche se le ricostruzioni del tecnico l’hanno ben presto ‘scagionata’ non riconoscendo un suo ruolo nello schianto. Centrale per il decesso dell’operaio, che viaggiava a forte velocità, sarebbe stata invece quell’auto ferma dove non doveva essere. E su questo ora si focalizzano le contestazioni degli inquirenti.