Motociclista morto, il giorno del dolore. Automobilista indagato

È il giorno del dolore e dell’incredulità per la morte di Matteo Carassini, l’ultima vittima della strage senza fine che da troppo tempo ormai si consuma sulle strade del nostro territorio. Carassini, 47 anni, ha perso la vita giovedì in via Padova, mentre era in sella alla sua moto. All’altezza della concessionaria Stracciari, alle porte di Pontelagoscuro, la Benelli 750 del 47enne si è scontrata con la Ford Focus condotta da un 28enne. L’impatto è stato violento e il centauro è stato sbalzato su cofano e parabrezza della vettura. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto ma per lui non c’è stato niente da fare. A nulla sono valsi i lunghi sforzi di medici e sanitari del 118: troppo gravi le ferite riportate nel terrificante urto. Sull’accaduto il pubblico ministero Andrea Maggioni ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Come da prassi in questi casi, il conducente della vettura (sotto choc ma illeso) è stato iscritto nel registro degli indagati. Ora proseguiranno gli accertamenti (i rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia locale) per ricostruire la dinamica e le cause della tragedia.

Di professione consulente commerciale, Carassini viveva in città con la moglie e la figlia. Quest’ultima è una giovane giocatrice della Vis Rosa Basket. La società, appresa la notizia, ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio. "Vis 2008 e Vis Rosa – si legge nel post – si stringono attorno alla propria atleta per la tragica e prematura scomparsa dell’amato padre".

f. m.