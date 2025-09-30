Motociclista morto in via Bologna. Il cordoglio degli amici per ‘Gibo’: "Sapevi farci ridere, ci mancherai"

Ha suscitato sgomento e incredulità la notizia della morte di Giorgio Giberti, il motociclista 46enne che ha perso la vita domenica sera in via Bologna, all’altezza di Montalbano. Già dalla mattinata di ieri sono stati diversi gli amici che hanno pubblicato messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook del centauro. "Erano ormai vent’anni che ci conoscevamo – scrive uno di essi –. Ci siamo sempre presi in giro, eri davvero di compagnia. Quante giornate, quanto mangiare e ridere. Ciao Gibo". "Sapevi come farci ridere con le tue battute – si legge in un altro messaggio –, mi mancherai". I pensieri si rincorrono sulle ali del dolore e tutti convergono su alcune parole che sembrano descrivere alla perfezione Giberti: "Solare, sorridente, disponibile".

La vita di Giorgio Giberti, per tutti ‘Gibo’, si è spezzata all’improvviso domenica sera, poco dopo le 22. Il 46enne aveva trascorso qualche ora insieme ad alcuni amici in un locale della città e poi se ne era andato intorno all’ora di cena. Era partito in sella alla sua Suzuki, una compagna di molte avventure che però questa volta lo ha accompagnato tra le braccia del più tragico dei destini. Il motociclista stava percorrendo via Bologna, in direzione sud. Giunto all’altezza di Montalbano, all’uscita da una curva ha perso il controllo della moto che è partita verso il bordo della strada. L’impatto contro il guard rail è stato devastante, al pungo da sbalzarlo dalla sella e scaraventarlo al suolo. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che si sono trovati a transitare da via Bologna in quei terribili istanti. Sul posto sono rapidamente arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia locale che si sono occupati della ricostruzione dell’incidente. I tentativi del personale medico di rianimare il 46enne sono risultati vani. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto a terra. Gli agenti della Locale, supportati dai carabinieri per la gestione della viabilità, si sono messi all’opera per chiarire i contorni dell’accaduto. Per prima cosa hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Si tratterebbe dunque di una fuoriuscita autonoma. La procura, informata della tragedia, ha disposto al restituzione della salma alla famiglia, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti. Giberti lascia il padre e la madre.

Federico Malavasi