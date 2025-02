Altro giorno di sangue a Ferrara, chi era il motociclista morto

Ferrara, 21 febbraio 2025 – Ancora sangue sulle strade ferraresi. A perdere la vita stavolta è stato Matteo Carassini, un motociclista di 47 anni. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, lungo via Padova all’altezza di Pontelagoscuro e, più precisamente, all’ingresso della concessionaria auto Ford Stracciari. I mezzi coinvolti nel terrificante scontro sono una Ford Focus e una moto Benelli 750. Da una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’impatto sarebbe avvenuto dopo una lunga frenata della moto, finita poi contro la fiancata destra dell’auto. Quest’ultima, presumibilmente, proveniva da Ferrara e potrebbe aver svoltato verso sinistra per entrare al piazzale della concessionaria. Lo scontro è stato violentissimo e il conducente della moto è stato sbalzato dalla sella contro il parabrezza e cofano della Focus.

Le condizioni del 47enne sono apparse da subito molto gravi. Alcuni automobilisti che transitavano lungo via Padova, vista la situazione hanno dapprima chiamato i soccorsi e poi hanno provato a praticare le manovre per rianimarlo. All’arrivo del personale sanitario del 118, le procedure sono andate avanti a lungo, ma senza successo.

“Non abbiamo visto l’esatta dinamica, ma abbiamo cercato di dare una prima assistenza con le operazioni di rianimazione manuale, fino all’arrivo dei medici. Una vera tragedia” raccontano alcuni dei passanti intervenuti in soccorso del centauro. Il conducente della Ford Focus, un 28enne, non si capacitava di quanto successo. Sconvolto, è stato soccorso dai sanitari, ma non ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. A supporto della macchina dei soccorsi anche i carabinieri forestali, che si trovano in prossimità dell’incidente. Dei rilievi si sono invece occupati gli agenti della polizia locale, impegnati nella ricostruzione esatta della dinamica. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e del corpo senza vita di Carassini sono proseguite per alcune ore. A fronte di questo gli agenti della Locale hanno provveduto alla completa chiusura al traffico del tratto di via Padova compreso tra via Marconi e viale Savonuzzi, nella frazione sul Po.

Le auto sono state deviate per le vie interna delle frazioni di Barco e Pontelagoscuro, con inevitabili disagi e lunghe code. Il traffico è andato in tilt per diverse ore, fino a quando non è calato il sipario sull’ennesima tragedia della strada. Un altro scontro fatale che segue a quello di mercoledì pomeriggio, che ha visto coinvolte un’auto e una corriera di linea in via Copparo, tra Boara e Corlo. Alla macabra contabilità delle vittime della strada ora deve aggiungersi anche il nome del centauro 47enne, ad allungare il tragico elenco di una strage che sembra non avere fine.