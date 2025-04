Motoko Honda, tastierista da urlo: "Discesa in un maelstrom sonico"

Questa sera, alle 21.30 al Torrione San Giovanni, Spell//Hunger invites Motoko Honda. Sul palco la presentazione del disco eponimo + The tower rangers party. Piero Bittolo Bon, sassofoni, elettronica; Andrea Grilini, batteria, elettronica; Motoko Honda, alle tastiere, elettronica.

Apertura della biglietteria alle 19. Apertura Wine Bar dalle 19.30. L’inizio del concerto alle 21.30 Il Jazz Club Ferrara è un circolo affiliato Endas. Intero al concerto 15 euro; biglietto ridotto 10 euro, uno sconto è previsto anche per Under 30 e per gli allievi del conservatorio Frescobaldi di Ferrara, 5 euro. La scontistica non è cumulabile. Al Torrione San Giovanni le rassegne nel segno del jazz sono organizzate dall’associazione culturale Jazz Club Ferrara, gli eventi con il ministero della Cultura, Regione Emilia–Romagna, il Comune di Ferrara, associazione Endas Emilia-Romagna.