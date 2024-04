Motori, che passione. Torna ’Valli e Nebbie’, piloti ai nastri di partenza

Bandiera a scacchi numero trentaquattro. Il Valli e Nebbie, la manifestazione che costituisce il fiore all’occhiello del club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, è ormai un appuntamento consolidato e rappresenta il primo appuntamento del Circuito Tricolore Asi 2024. Peraltro Officina Ferrarese verrà premiata come club tra i migliori i Italia in ordine alla realizzazione di eventi di qualità. La kermesse si terrà da oggi a domenica 7 aprile. Dopo le verifiche tecniche di oggi pomeriggio in piazza Castello, gli equipaggi – provenienti anche quest’anno da tutto lo Stivale e non solo – saranno accompagnati in visita guidata alla mostra di Escher a Palazzo dei Diamanti. L’indomani si parte con le verifiche tecniche al mattino, dalle 8 alle 9, davanti all’hotel Ferrara. Dopo la partenza della prima vettura – sono circa novanta gli equipaggi iscritti – il primo controllo di timbro è a Masi Torelli, il secondo a Migliarino e, alle 10.30, la carovana storica si addentrerà nell’itinerario delle Valli di Comacchio. Aperitivo alle Piramidi, prove di precisione al Lido degli Estensi e poi pranzo a Comacchio. Al via poi verso Lagosanto, Fiscaglia, la metafisica Tresigallo e il ritorno in città. Alla sera, cena di gala. Domenica mattina, dopo le prove tecniche in piazza Ariostea, la rotta porta verso Bondeno dove gli equipaggi visiteranno l’idrovoro delle Pilastresi. Delizia Estense della Diamantina per il controllo timbro poi la sfilata delle auto in piazza Trento Trieste. L’appuntamento conviviale conclusivo è fissato per le 13 a palazzo Pendaglia. Come ogni anno, anche nell’edizione 2024, saranno presenti prestigiosissimi esemplari di vetture: dal 1927 al 1975. "Si tratta di un bellissimo traguardo e, al contempo, di una piacevole conferma – commenta il presidente del Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico – . Abbiamo peraltro ottimi riscontri da parte di tutte le amministrazioni che, con grande piacere, collaborano alla nostra iniziativa. Valli e Nebbie si conferma una kermesse particolarmente attrattiva, tant’è che abbiamo dovuto limitare il numero delle auto a 90, ma sarebbero state molte di più". Soddisfatto dell’iniziativa anche l’assessore allo Sport, Andrea Maggi che peraltro prenderà parte all’iniziativa. "Valli e Nebbie si conferma tra gli appuntamenti di maggior rilievo della primavera ferrarese". Soddisfatti anche il vicepresidente Carlo Grelewski e il past president Giulio Felloni. La componente aneddotica dell’altro past president di Officina Ferrarese, Massimo Maiarelli è funzionale a ribadire il concetto che sta alla base di un format di successo: "Il concorrente – chiosa – o meglio, gli equipaggi, sono sempre stati il fulcro di questa manifestazione. La nostra carta vincente".