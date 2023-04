Motorino a fuoco davanti al cinema

Attimi di apprensione nella serata di sabato nel parcheggio del multisala Cinepark a Porto Garibaldi, in via Valle Isola. Erano le circa le 21.30, quando uno scooter che si trovava nell’area di sosta è andato a fuoco. Ad accorgersene sono stati i dipendenti del cinema che sono prontamente intervenuti e, armati di estintori, hanno spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo quanto si è potuto apprendere, le cause sono state del tutto accidentali. I controlli sul mezzo a due ruote hanno permesso di escludere azioni esterne.