Motorizzazione, l’Appello. Le difese impugnano: "Niente prove, assolvete"

Si prepara il secondo round per il caso Motorizzazione, la lunga e complessa vicenda giudiziaria riguardante un presunto giro di mazzette in cambio della revisione di mezzi pesanti. Lette le motivazioni della sentenza di primo grado, le difese hanno depositato gli atti d’Appello (la scadenza era proprio ieri) e si propongono di dare ‘battaglia’ davanti ai giudici di secondo grado per puntare all’assoluzione (o a pene più ‘morbide’) per i propri assistiti. Tra i primi a impugnare la sentenza, i difensori dei principali tra i 72 imputati complessivi, quelli cioè ritenuti dagli inquirenti il ‘perno’ del presunto sistema: gli ex dipendenti della Motorizzazione Cesare Franchi ed Edoardo Caselli (difesi dagli avvocati Alberto Bova e Ciriaco Minichiello) e il titolare di un’agenzia di autopratiche, Alessandro Barca (avvocato Alessandro Valenti). Ai tre sono state inflitte le pene più severe: Franchi sei anni di reclusione, Caselli quattro anni e un mese, Barca quattro anni.

Nel suo atto d’appello, l’avvocato Valenti evidenzia come Barca sia stato "assolto dalle imputazioni più gravi" e ritenuto penalmente responsabile "per i soli episodi di corruzione impropria", avendo dunque "escluso il giudice di primo grado che abbia concorso in revisioni ‘false’ o ‘inesistenti’ o relative ad automezzi ‘non idonei alla circolazione’". Fatta questa premessa, il legale approfondisce i propri motivi d’appello, soffermandosi innanzitutto sulle somme in questione (50 o 100 euro), ritenute una "mera riconoscenza" e non certo "il prezzo di un ‘asservimento’ o di un ‘mercimonio’ della pubblica funzione". In seconda battuta, il difensore sottolinea come le accuse a Barca andassero al massimo qualificate come induzione indebita a dare o promettere utilità. Richiesta finale, l’assoluzione dalle ipotesi per cui c’era stata condanna in primo grado di giudizio.

Lungo e articolato l’atto d’appello depositato dall’avvocato Ciriaco Minichiello, difesa Caselli. In premessa il difensore definisce l’assistito come persona "specchiata e totalmente incensurata" che ha tenuto "un atteggiamento assolutamente positivo e presente" sia in fase di indagine che davanti al giudice dell’udienza preliminare. Detto questo, si addentra nei motivi di appello, partendo dall’evidenziare la "mancanza o insufficienza" della prova dei fatti contestati. Il successivo ragionamento mira a ‘smontare’, caso per caso, i contestati episodi corruttivi e le presunte false revisioni. Il legale si sofferma poi sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti, definendo le motivazioni come "parziali e completamente appiattite sulle posizioni della pubblica accusa". L’istanza conclusiva è quella dell’assoluzione. Sentenza impugnata anche da parte di Franchi, il cui legale si è limitato solo a qualche parola in attesa della fissazione dell’udienza davanti ai giudici d’Appello. "Confidiamo – ha dichiarato il l’avvocato Bova – in una riduzione notevole della pena". Ora non resta che aspettare che il caso approdi di nuovo in un’aula di giustizia.