Motorizzazione, revisioni e tangenti. La procura presenta il conto. Chieste condanne fino a otto anni

Otto e cinque anni per i dipendenti della Motorizzazione al centro del presunto giro di mazzette e quattro anni e mezzo per il titolare dell’agenzia di pratiche auto che avrebbe fatto da intermediario con i clienti. Nel corso di una requisitoria fiume durata fino alle 17 di ieri, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha presentato il conto ai 38 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’udienza preliminare per l’ipotizzato sistema di tangenti in cambio di false revisioni di camion. La sintesi è una raffica di richieste di condanna. Il grosso del ragionamento della pubblica accusa si è focalizzato sulle tre figure principali: i due dipendenti dell’ente (oggi licenziati), Cesare Franchi ed Edoardo Caselli, e il titolare di un’agenzia di pratiche auto della città, Alessandro Barca. Dopo una premessa generale su fatti e impianto accusatorio, il pm è entrato nel merito delle singole posizioni. Il discorso è iniziato con Franchi, per il quale Maggioni ha chiesto al giudice Danilo Russo la condanna a otto anni di reclusione. Subito dopo, la lente del pubblico ministero si è spostata su Barca, per il quale la richiesta si è fermata a quattro anni e mezzo. Per ultimo è toccato a Caselli, sulla cui posizione il magistrato si è speso per circa due ore mezza. Alla fine ha concluso proponendo cinque anni di reclusione. La parte finale della requisitoria è stata riservata agli altri imputati che hanno scelto l’abbreviato. Al netto di due istanze di assoluzione, le pene richieste per le posizioni ‘minori’ oscillano tra l’anno e quattro mesi e i tre anni e otto. Nella prossima udienza, fissata per il 4 ottobre, la parola passerà alle difese.

L’inchiesta. Con l’operazione ‘Ghost inspections’, il pubblico ministero Maggioni aveva iscritto nel registro degli indagati più di 230 persone, accusate a vario titolo di corruzione e falso nell’esecuzione delle revisioni di centinaia di autocarri. Per la stragrande maggioranza si tratta di proprietari reali, ma in alcuni casi anche di prestanome dei camion che dovevano essere revisionati. Al vertice, il magistrato aveva individuato tre figure di riferimento, appunto Franchi (assistito dall’avvocato Alberto Bova) in quanto dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione degli automezzi, Caselli (assistito dall’avvocato Ciriaco Minichiello) anche lui dipendente della Motorizzazione addetto alle prove di revisione e Barca (assistito dall’avvocato Alessandro Valenti) in qualità di presunto intermediario tra i proprietari degli automezzi e i funzionari pubblici. Per tutti e tre il pm chiese e ottenne misure cautelari, perché ritenuti la mente di tutto il presunto giro illecito. Insieme a loro, il processo è stato chiesto per altre 69 persone, di fatto i proprietari dei mezzi che avevano ottenuto una revisione fasulla. Degli altri indagati, 36 hanno già patteggiato la pena e per 120 circa lo stesso magistrato ha chiesto l’archiviazione. Davanti al gup sono quindi finiti 72 imputati. Di questi, 19 hanno discusso l’udienza preliminare, 38 hanno optato per l’abbreviato e gli altri hanno patteggiato. Sono 407 le certificazioni fittizie che vengono contestate dalla procura. Il sistema fraudolento ipotizzato ruotava attorno ai due funzionari della Motorizzazione, individuati come coloro che, dietro pagamento, erano meno esigenti nel dare il via libera a mezzi che, altrimenti, non avrebbero mai superato la revisione. Le indagini, comprensive di intercettazioni ambientali e riprese video del passaggio delle mazzette (da 50 a 250 euro), sono andate avanti dal novembre del 2018 al maggio del 2019.