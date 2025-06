Motosega trancia il piede del giardiniere: grave infortunio sul lavoro

Lido di Spina (Ferrara), 25 giugno 2025 – La motosega sfugge al suo controllo e gli trancia di netto un piede. Questione di un lampo e quelli che dovevano essere dei normali lavori di giardinaggio nel cortile di un condominio del Lido di Spina si sono trasformati in un dramma.

Vittima del terribile infortunio sul lavoro, un giardiniere straniero di 58 anni. L’uomo, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverato in gravi condizioni (anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita).

L’allarme è scattato poco dopo le 16 da via Guido Reni, nel centro del paese sul mare. Nell’area verde di un condominio, il giardiniere – dipendente di un’azienda del settore – stava tagliando una pianta utilizzando la motosega. L’intervento era ormai a buon punto quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, l’utensile è sfuggito al suo controllo e ha raggiunto la gamba destra. La lama ha tagliato l’arto poco sotto la metà della tibia, provocandone l’amputazione.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni presenti attirati dalle urla del malcapitato. Sul posto sono inizialmente intervenute l’ambulanza e l’auto medica ma, vista la gravità della situazione, la centrale del 118 ha attivato l’elisoccorso, decollato da Bologna. Dopo le prime medicazioni sul luogo dell’incidente, il 58enne è stato caricato in elicottero e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove si trova tuttora ricoverato.

Subito dopo i fatti, in via Guido Reni sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Comacchio insieme al personale della Ausl competente per gli infortuni sul luogo di lavoro. Compito di militari e operatori dell’azienda sanitaria è ora quello di ricostruire i dettagli e risalire alle cause di un terribile infortunio che solo per un soffio non si è trasformato in tragedia. Gli accertamenti sono proseguiti per gran parte del pomeriggio al fine raccogliere tutti i dettagli utili per fare chiarezza sull’accaduto.