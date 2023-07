Movida ai lidi Controlli e denunce

Durante lo scorso fine settimana durante gli eventi della Notte Rosa, i carabinieri di Comacchio, unitamente al personale dei rinforzi estivi e del posto fisso Carabinieri di Lido delle Nazioni, hanno organizzato numerosi controlli straordinari lungo tutto il litorale, legati alla cosiddetta “movida”. Nel corso di questa operazione sono stati denunciati due automobilisti di 20 e 30 anni, fermati rispettivamente al Lido di spina ed al Lido degli Estensi, in stato di alterazione ed ebbrezza alcolica. E’ stata altresì segnalata al Prefetto una persona sorpresa in un locale notturno con appresso una dose di cocaina. Tra i sanzionati emergono, tra gli altri, due individui per ubriachezza molesta. Mentre al Lido delle Nazioni un 21 enne è stato fermato con uno zainetto contenente un coltello di 30 cm e due pietre di grossa taglia, pertanto è stato denunciato a piede libero alla Procura di Ferrara.